İsrail’den nükleer tesislere operasyon: Arak ve Natanz vuruldu!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’daki çok sayıda askeri hedefe hava saldırısı düzenlediğini ve bu hedefler arasında, nükleer silah üretimi amacıyla kullanılabileceği öne sürülen “aktif olmayan” Arak nükleer tesisi ile Natanz’daki nükleer ekipman sahalarının da bulunduğunu duyurdu.

IDF tarafından yapılan açıklamada, Arak’taki tesisin, silah sınıfı plütonyum üretimi için tasarlandığı ve bu nedenle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Saldırı, reaktörün yeniden faaliyete geçirilmesini ve nükleer silah üretiminde kullanılmasını engellemeye yöneliktir” denildi.

Arak’taki ağır su üretim tesisi yıllardır çalışmasına rağmen, asıl nükleer reaktörün uluslararası baskılar nedeniyle hiçbir zaman tam anlamıyla faaliyete geçmediği biliniyor.

Fotoğraf: Arak Nükleer Tesisi/Maxar

“NÜKLEER SİLAH GELİŞTİRME EKİPMANLARI” HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, Arak’ın yanı sıra başkent Tahran’ın yaklaşık 300 kilometre güneyindeki Natanz bölgesine de hava saldırısı düzenledi.

Natanz’daki hedefin, “nükleer silah geliştirme amacıyla kullanılan özel bileşenler ve ekipmanlar” içerdiği belirtildi.

İsrail, 13 Haziran’da Natanz’a yönelik başka bir saldırı daha gerçekleştirmişti.

BALİSTİK FÜZE VE HAVA SAVUNMA ÜRETİM TESİSLERİ DE VURULDU

IDF, saldırıların yalnızca nükleer tesislerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda balistik füze parçaları ve hava savunma sistemleri üreten fabrikaların da hedef alındığını açıkladı.

Vurulan tesislerde, ham madde üretimi, füze montajı ve İran’ın hava savunma sistemlerine dair altyapıların bulunduğu belirtildi.

İran ise nükleer silah geliştirdiği yönündeki suçlamaları uzun süredir reddediyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve çeşitli istihbarat birimleri, İran’ın şu ana kadar nükleer silah geliştirdiğine dair somut bir kanıt bulamadı.

IAEA'DAN AÇIKLAMA

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), İran’ın Khondab’daki ağır su reaktörünün (yaygın adıyla Arak Reaktörü) vurulduğuna dair bilgi aldığını açıkladı.

IAEA, “Reaktör şu anda faal değil ve içerisinde nükleer madde bulunmuyordu” diyerek, saldırının herhangi bir radyolojik etki yaratmadığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, ağır su üretim tesisinin vurulduğuna dair ellerinde herhangi bir bilgi bulunmadığı ifade edildi.