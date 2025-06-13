İsrail'den 'savaş' ültimatomu: Uzun bir operasyona hazırlanıyoruz

İsrail ordusu, gece saatlerinde İran’a düzenlenen saldırılar sonrası bir basın toplantısı düzenledi.

Açıklamayı yapan IDF Sözcüsü Effie Defrin, hedefin İran’ın en büyük uranyum zenginleştirme tesisi olan Natanz olduğunu söyledi.

Defrin, “Bu tesis, Devrim Muhafızları’nın askeri nükleer programını ilerletmek için kullanılıyordu. Yer altındaki bu tesise ve diğer kritik altyapılara saldırdık” dedi.

IDF sözcüsü, “İsrail’in harekete geçmek dışında bir seçeneği kalmamıştı” diyerek operasyonu savundu.

İran’dan gelebilecek misillemeler nedeniyle tüm İsrail vatandaşlarına erken uyarı verildiğini belirten Defrin, halkı “sorumluluk ve sükûnetle” hareket etmeye çağırdı.

“ZOR BİRKAÇ GÜN BİZİ BEKLİYOR”

“Zor birkaç gün bizi bekliyor olabilir” diyen Defrin, İsrail’in hedeflerine ulaşana kadar askeri operasyonların sürebileceğini belirterek, “Uzun bir operasyona hazırlanıyoruz” dedi.

İsrail’in saldırısına karşılık olarak İran, 100'den fazla insansız hava aracını İsrail’e yönlendirdi. Bazı İHA’ların etkisiz hale getirildiği bildirildi ancak bir kısmının hâlâ hedefe doğru ilerlediği belirtiliyor.

Tümgeneral Defrin, “İran hem kapasiteye hem de niyete sahip. Bu yüzden hazırlıklı olmalıyız” diyerek karşı saldırıların sürebileceği uyarısında bulundu.

"İRAN SÜPRİZLE KARŞILAŞTI"

Açıklamanın sonunda, İran’ın yüzeyden-yüzeye füzelerle anında karşılık verememesinin sebebinin “sürpriz etkisi” olduğunu belirten IDF sözcüsü, “Ancak bu, yanıt gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Biz hazırlıklıyız” dedi.