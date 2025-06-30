İsrail'den Suriye'ye “normalleşme” mesajı: Golan Tepeleri pazarlık konusu değil

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Kudüs’te Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile düzenlediği ortak basın toplantısında dikkat çeken mesajlar verdi.

Sa’ar, İsrail’in barış ve normalleşme süreçlerini genişletmek istediğini söyledi.

“İsrail, İbrahim Anlaşmalarıyla başlattığı barış ve normalleşme sürecini genişletmek istiyor. Komşularımız olan Suriye ve Lübnan’ı da bu çembere dahil etmek bizim menfaatimize” diyen Sa’ar, bu sürecin İsrail’in güvenlik çıkarları gözetilerek yürütüleceğini vurguladı.

Bakan Sa’ar, Suriye ile olası bir normalleşmenin Golan Tepeleri konusunda taviz anlamına gelmeyeceğinin de altını çizdi.

1967’de İsrail tarafından işgal edilen ve 1981’de tek taraflı olarak ilhak edilen Golan Tepeleri'nin statüsüne ilişkin tavır değişikliği olmadığını belirten Sa’ar, şunları söyledi:

“Herhangi bir barış anlaşmasında Golan, İsrail’in ayrılmaz bir parçası olarak kalacaktır. İsrail, 40 yılı aşkın süredir bu bölgede kendi yasalarını uygulamaktadır.”

ŞAM-TEL AVİV ARASINDA DOĞRUDAN TEMASLAR

Reuters’ın geçtiği bilgilere göre, Suriye’de yönetimi elinde tutan yeni kadroların İsrail’le doğrudan temas kurduğu ve taraflar arasında gerilimi düşürmeye yönelik görüşmeler yapıldığı ifade edildi.

Mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan’da geçici Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara ile bir araya geldiği ve İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini istediği bildirildi. Aynı görüşmede Washington, Şam’a uyguladığı yaptırımları kaldırdığını da duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, İran’a yönelik saldırıların ardından bölgede barış anlaşmaları için yeni bir fırsat doğduğunu dile getirdi.

“İran’a karşı kararlılıkla savaştık ve büyük bir zafer elde ettik. Bu zafer, barış anlaşmalarının kapsamını genişletmemiz için tarihi bir fırsattır” diyen Netanyahu, özellikle Arap ülkeleriyle olan normalleşme sürecine dikkat çekti.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da “Başkan el-Şara, İsrail’den nefret etmediğini ve sınırda barış istediğini belirtti. Aynı durumun Lübnan için de geçerli olacağını düşünüyorum. İsrail ile bir anlaşma kaçınılmaz” ifadelerini kullandı.