İsrail’den Tahran’a ilk İHA saldırısı: Besic güçleri hedef alındı

İran’ın başkenti Tahran’da İsrail’e ait olduğu belirtilen İHA'larla düzenlenen saldırılarda güvenlik güçlerinden ölenler olduğu bildirildi.

İran’ın yarı resmi Fars haber ajansı, saldırıların çarşamba akşamı kentin farklı bölgelerinde gerçekleştiğini aktardı.

Haberde, 28 Şubat’ta başlayan saldırılardan bu yana Tahran’da ilk kez İHA saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi. İHA’ların kentin kuzey ve güney bölgeleri üzerinde uçtuğu ifade edildi.

Fars haber ajansına göre, saldırılarda kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçleri ile gönüllü Besic milislerinden bazı kişiler hayatını kaybetti.

AFP muhabiri, Tahran’ın kuzeyinde bir İHA'nın uçuşuna ait yüksek seslerin duyulduğunu bildirdi. Kentte biri diğerlerinden daha güçlü olmak üzere birkaç patlama meydana geldiği aktarıldı.

Patlamaların hava savunma sistemlerinin devreye girmesinden mi yoksa doğrudan saldırılardan mı kaynaklandığının henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.