İsrail’den Tahran’ın merkezine yeni hava saldırısı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran’ın başkenti Tahran’da hedeflere yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı.
Saldırılar sırasında kentte patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
IDF tarafından yapılan açıklamada, saldırıların İran rejimine ait hedefleri kapsadığı belirtilerek operasyonların “Tahran’ın merkezinde” yürütüldüğü ifade edildi.
İsrail ordusu, harekâtın devam ettiğini duyurdu.
İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, başkentin bazı bölgelerinde patlamalar meydana geldiğini bildirdi.
Yerel kaynaklar, patlama seslerinin kentin farklı noktalarında hissedildiğini aktardı.