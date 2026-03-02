İsrail’den Tahran’ın merkezine yeni hava saldırısı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.03.2026 03:07:00
İsrail ordusu, Tahran’ın merkezinde İran'a ait hedeflere yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı. İran basını başkentte patlama sesleri duyulduğunu bildirirken, bölgedeki gerilim tırmanmaya devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran’ın başkenti Tahran’da hedeflere yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı. 

Saldırılar sırasında kentte patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

IDF tarafından yapılan açıklamada, saldırıların İran rejimine ait hedefleri kapsadığı belirtilerek operasyonların “Tahran’ın merkezinde” yürütüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusu, harekâtın devam ettiğini duyurdu.

İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, başkentin bazı bölgelerinde patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Yerel kaynaklar, patlama seslerinin kentin farklı noktalarında hissedildiğini aktardı.

