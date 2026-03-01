Şam'da silah sesleri duyuldu... Suikast iddiası ortalığı karıştırdı!

İsrail ve ABD'nin, İran'a yönelik yıkıcı hava ve füze saldırıları tüm şiddetiyle devam ederken Suriye'den bir saldırı haberi geldi. Arap basınına konuşan kaynaklar, başkent Şam'ın asayişinden sorumlu Tuğgeneral Abdurrahman el-Debbâğ’a yönelik bir suikast girişimi olduğunu öne sürdü. Ancak SANA’ya konuşan resmi kaynaklar bu bilgileri yalanladı. Şam yönetimine bağlı iç güvenlik güçlerinin olayın hemen ardından aracı ve içindekileri takibe aldığı açıklandı.

Al-Arabiya'ya konuşan, HTŞ örgütünün kontrolündeki Şam yönetimine bağlı bir yetkili, ilgili birimlerin olaya derhal müdahale ederek bölgede geniş güvenlik önlemleri aldığını, alanın çevrildiğini ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin uygulandığını belirtti.

Ayrıca Şam’ın Maliki Mahallesi’nde silah sesleri duyulduğuna dair bilgilerin, söz konusu takip operasyonuyla bağlantılı olduğunu ifade etti.

Son saatlerde sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlarda, Cuma akşamı, başkent Şam'daki en önemli diplomatik görüşmelerine ev sahipliği yapan Four Seasons Oteli’nden ayrıldığı sırada Debbâğ’a suikast girişiminde bulunulduğu iddia edilmişti.

Güvenlik kaynağı ise olayın ayrıntılarının ve faillerin kimliğinin ortaya çıkarılması için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

ABDURRAHMAN EL-DEBBAĞ KİMDİR?

Şam kırsalındaki Cidde el-Fadl kasabasında doğan Debbâğ, Suriye’de mevcut siyasi ve güvenlik yapılanmasında öne çıkan bir güvenlik yetkilisi olarak biliniyor. Güncel olarak da Suriye’nin başkenti Şam’da güvenlikten sorumlu üst düzey bir isim olarak tanınıyor ve özellikle başkent güvenlik koordinasyonunda aktif rol alıyor.

2024 ve sonrasında, güvenlik koordinasyonunda adı sıkça anılan bir figür haline geldi ve resmi olarak Şam’da güvenlikten sorumlu üst düzey yönetici pozisyonuyla kamuoyu önüne çıktı.

Debbâğ’ın rütbesi resmi kaynaklarda müfettiş ya da 'mukaddem' (Suriye ordusunda genellikle kıdemli subay anlamına gelen unvan) olarak geçiyor ve görev aldığı süre boyunca güvenlik güçlerinin rutin operasyonlarını yönlendiren bir lider olarak tanımlanıyor.