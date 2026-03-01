Son Dakika... Trump'tan kritik 'İran ile görüşme' açıklaması: 'Kabul ettim'

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafının kendisi ile konuşmak istediğini ve kendisinin bu görüşmeyi kabul ettiğini belirtti.

Trump, "Konuşmak istiyorlar ve ben de konuşmayı kabul ettim. Onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar. Çok uzun süre beklediler. Daha önce yapmalıydılar" dedi.

Trump, müzakerelerin akıbeti konusunda ayrıntı vermedi.

ABD Başkanı, "Daha önce anlaşma yapabilirlerdi ve yapmaları gerekirdi, fazla kurnazlık yaptılar" diyerek İran yönetimini suçladı.

İranlı yetkililerle bu görüşmesinin dün mü yoksa bugün mü olduğu sorusunu "Buna cevap veremem" şeklinde yanıtlayan Trump, daha önce müzakere yaptıkları bazı isimlerin son saldırılarda hayatlarını kaybettiğini aktardı.

'İRAN İSTİKRARI YENİDEN SAĞLAMAYA KATKIDA BULUNACAK HER TÜRLÜ CİDDİ ÇABAYA AÇIK'

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD-İsrail saldırılarına ilişkin ülkesinin tırmanmayı durdurmaya ve istikrarı yeniden sağlamaya katkıda bulunacak her türlü ciddi çabaya açık olduğunu söyledi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erakçi, Ummanlı mevikadışı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Umman'ın yapıcı rolü ile mevcut krizi sakinleştirmek, diyalog ve müzakere yoluna geri dönmek için sürdürdüğü diplomatik çabalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıların bölgedeki gerilimi artırdığını vurgulayan Erakçi, İran'ın barış çağrısında bulunan tutumuna dikkati çekti.

Erakçi'nin İran tarafının tırmanmayı durdurmaya ve istikrarı yeniden sağlamaya katkıda bulunacak her türlü ciddi çabaya açık olduğunu söylediği aktarıldı.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi de mevcut çatışmanın diplomatik yollarla tüm tarafların meşru taleplerini karşılayacak şekilde çözülmesi için ateşkes ve müzakereye geri dönülmesi çağrısını yineledi.

Busaidi, İran'a itidalli davranmaya ve iyi komşuluk ilişkilerini zedeleyebilecek her türlü eylemden kaçınma çağrısı yaptı.