İsrail Dışişleri Bakanı görevden alındı

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen görevinden alındı. Enerji Bakanlığı görevine atanan Eli Cohen'in yerine Dışişleri Bakanı olarak Israel Katz getirildi.

İHA
Yayınlanma: 31.12.2023 - 17:43
İsrail Dışişleri Bakanı görevden alındı
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İsrail hükümeti kabinede değişikliğe gitti. İsrail’de Enerji Bakanlığı görevine getirilecek Eli Cohen yerine yeni dışişleri bakanını atadı. Savaş kabinesinde görev almaya devam edecek Cohen’den boşalan koltuğa Israel Katz getirildi. Cohen, mevcut hükümetin iktidarda kalması halinde 2026 yılında dışişleri bakanı olarak görev alabilecek.

Öte yandan, İsrail hükümeti, ertelenen belediye seçimlerinin Şubat ayında yapılmasına yeşil ışık yakarken kararın İsrail meclisi Knesset’te onaylanması gerekecek.


israil Eli Cohen Dışişleri Bakanı

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