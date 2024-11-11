İsrail Dışişleri Bakanı Saar: Kürtlerle bağlarımızı güçlendirmeliyiz

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Tel Aviv'in bölgedeki Kürtlerle bağlarını güçlendirmesi gerektiğini savunarak, "Bunun hem siyasi hem de güvenlik boyutu var" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar: Kürtlerle bağlarımızı güçlendirmeliyiz
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AA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 11:44

Yerel basında çıkan habere göre, İsrail Dışişleri Bakanlığında eski Bakan Yitsrael Katz, koltuğu Saar'a devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Saar, "Kürtler büyük ve siyasi bağımsızlığı olmayan bir millet" ifadesini kullandı.

Saar, Kürtlerin, İsrail'in "doğal müttefiki" olduğu iddiasında bulunarak, "(Kürtlere) Ulaşmalı ve bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Bunun hem siyasi hem de güvenlik yönleri var" görüşünü paylaştı.

İsrailli Bakan, "Kürtlerin, Türkiye ve İran'ın kurbanı olduğunu" öne sürdü.

Suriye ve Lübnan'daki Dürzi azınlıklara da değinen Saar, İsrail'in bu topluluklarla da ilişkilerinin artırılmasından yana olduğunu belirterek, "Her zaman azınlık olacağımız bir bölgede doğal ittifakların diğer azınlıklarla olacağını anlayın" diye konuştu.


Etiketler: #israil #kürt

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