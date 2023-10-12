İsrail-Filistin çatışmasında 27 ABD'li hayatını kaybetti

Yayınlanma: 12.10.2023 - 22:43

Güncelleme: 13.10.2023 - 00:30

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.

İsrail-Filistin çatışmasında 27 ABD'linin hayatını kaybettiğini belirten Kirby, 14'ünün kayıp olduğunu kaydetti.

Kirby, yarından itibaren İsrail'den ayrılmak isteyen ABD vatandaşları için bu ülkeden Avrupa'daki bölgelere özel seferler düzenleneceğini bildirdi.

Diğer yandan Amerikan birliklerinin İsrail'e gönderilmesi gibi bir plan olmadığını yineleyen Kirby, İsraillilerin de bu yönde bir talebi olmadığını vurguladı.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIM

Gazze'deki Amerikan vatandaşlarıyla ilgili soruya ise Kirby, yapılacak ilk ve en önemli şeyin buradaki sivillerin güvenli geçişine izin verilmesi olduğunu söyledi. Bu kapsamda İsrail ve Mısır'la güvenli geçiş koridoru oluşturulması için görüşmeye devam ettiklerini aktaran Kirby, bu sağlandıktan sonra bu konunun gündeme gelebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, "(Güvenli koridorun açılması) İnsani yardım için yapılması gereken doğru şey bu. Hamas tarafından kelimenin tam anlamıyla rehin tutulan masum kurbanlar için de yapılması gereken doğru şey bu." şeklinde konuştu.

Kirby, İsraillilerle Gazze'ye insani yardım akışının devam ettirilmesi konusunda aktif olarak görüşmeye devam ettiklerini kaydetti.

Gazze'den ayrılacak Filistinlilerin geri dönüp dönemeyeceğiyle ilgili soruya ise Kirby, "Gazze'nin bu insanların vatanı olduğunu biliyoruz ve eğer vatanlarına dönmek istiyorlarsa kesinlikle dönmelerine izin verilmeli." ifadesini kullandı.

İRAN'IN DÖVİZ KAYNAĞI

Kirby'e Tahran ile Washington arasındaki tutuklu takası kapsamında İran'ın serbest bırakılan yaklaşık 6 milyar dolarlık döviz kaynağının yeniden dondurulması konusunda ABD ve Katar'ın anlaştığına ilişkin haberler soruldu.

Paranın hala Katar'daki banka hesaplarında olduğunu söyleyen Kirby, hiçbir kuruşunun İran tarafından harcanmadığını vurguladı.

İran'ın döviz kaynağına erişiminin yeniden dondurulmasıyla ilgili bir karardan bahsetmeyen Kirby, "Gelecekteki işlemler hakkında şu ya da bu şekilde spekülasyon yapmayacağım. Size söyleyebileceğim şey bu paraya erişilmedi ve her bir kuruşunu çok yakından takip ediyoruz." dedi.