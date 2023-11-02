İsrail-Filistin savaşında 33 gazeteci hayatını kaybetti

Yayınlanma: 02.11.2023 - 09:39

Güncelleme: 02.11.2023 - 09:39

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, çatışmalarda çok sayıda gazeteci hayatını kaybetti. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından yapılan açıklamada, 1 Kasım itibariyle İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 33 gazetecinin hayatını kaybettiği aktarılarak, hayatını kaybeden gazetecilerin 28’inin Filistinli, 4’ünün İsrailli ve 1’inin Lübnanlı olduğu belirtildi. Açıklamada, saldırılarda 8 gazetecinin yaralandığı ve 9 gazetecinin ise ya kayıp ya da gözaltında olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki gazetecilerin İsrail saldırıları, kesintiye uğrayan iletişim ve elektrik kesintileri nedeniyle haber yapmaya çalışırken yüksek risklerle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, gazetecilerin aile üyelerine yönelik saldırılar, tutuklamalar, tehditler, sansür ve cinayetlerin devam ettiği aktarıldı.

CPJ'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Sherif Mansour, “CPJ, gazetecilerin kriz zamanlarında önemli işler yapan siviller olduğunu ve savaşan taraflarca hedef alınmamaları gerektiğini vurguluyor. Bölgedeki gazeteciler bu yürek parçalayan çatışmayı haber yapmak için büyük fedakarlıklar yapıyor. Özellikle Gazze'dekiler benzeri görülmemiş bir bedel ödedi ve ödemeye devam ediyor. Giderek artan tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Birçoğu meslektaşlarını, ailelerini ve medya tesislerini kaybetti” dedi.

CPJ ayrıca hayatını kaybeden tüm gazetecilerin adlarını, hangi kurumda çalıştıklarını ve görevleri ile öldürüldüğü yer ve tarihleri liste halinde yayınladı.