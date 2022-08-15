İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir tüneli yıktı
İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir tünelin imha edildiğini bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin kuzeyinden İsrail'e doğru kazılan tünel, İsrail'in Gazze çevresinde ördüğü duvarı aşamadı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, tünelin "son haftalarda yıkıldığı" kaydedilerek, İsrail'in 5-7 Ağustos tarihlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırılara işaret edildi.
Tünelin inşasının bir yıl önce tamamlanan güvenlik engelini geçemediği aktarılan açıklamada, tünelin İsrail'in yerleşim birimlerine tehdit teşkil etmediği kaydedildi.
Hamas'tan konuya dair ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
NE OLMUŞTU?
İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.
Üç gün süren saldırılar sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de can kaybı olmamıştı.
Taraflar arasında Mısır'ın ara buluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.
Video Haberler
- Asker uğurlama konvoyuna 'ambulans' da dahil oldu
- 'Biz bu ekonomiden hiç memnun değiliz'
- Otel odasında üretilen sahte içkilere el konuldu
- 'Araçlarınızla dışarı çıkmayın'
- Deprem izleri, deniz altında ilk günkü gibi duruyor
- Olası İstanbul depremine karşı tatbikat yapıldı
- Yağmur öncesi 'karabulutlar' böyle görüntülendi
- Beykoz'da istinat duvarı çöktü: 1 kişi göçük altında
- Eminönü Mısır Çarşısı'nda su baskını
- İETT otobüsünün içini su bastı
En Çok Okunan Haberler
-
- En başarılı belediye başkanı belli oldu
- Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti
- Promosyonlarda engel
- '2023 seçimleri için yapılan anketlerde...'
- 'Anketlerde seçilemeyeceğini görürse...'
- 'Takı' kavgasında ikinci perde
- Arınç'tan dikkat çeken mesaj
- 'Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu...'
- Metro İstanbul'dan 'sefer iptali' açıklaması
- 'Yasal seçim takvimine bakıldığında...'