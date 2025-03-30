İsrail, Gazze'de kara işgalini genişletti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde kara işgalini genişlettiği belirtildi.

İsrail, Gazze'de kara işgalini genişletti
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AA
Yayınlanma: 30.03.2025 - 09:01

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Refah kentinin El-Cinine Mahallesi'nde askeri operasyonlara başlandığı ve geçen hafta sonu onlarca hedefe saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, operasyonlar sırasında "silah depoları, füze rampaları ve direnişçilerin kullandığı askeri binalar da dahil olmak üzere Hamas'ın altyapısının yok edildiği" iddia edildi.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozmuş ve 20 Mart'ta da Gazze'yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda kara işgaline başladığını duyurmuştu.


Etiketler: #israil #gazze

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