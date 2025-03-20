Gazze'de ateşkes bozuldu: Aşırı sağcı bakan hükümete geri döndü

Yayınlanma: 20.03.2025 - 09:16

Güncelleme: 20.03.2025 - 09:16

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Ben-Gvir'in yeniden Ulusal Güvenlik Bakanı olarak atanmasına yönelik oylama yapıldığı belirtildi.

Oylamada, 65 İsrailli milletvekilinin karara evet oyu verirken, 46 milletvekilinin ise olumsuz oy kullandığı aktarılan haberde, Ben-Gvir'in yeniden Ulusal Güvenlik Bakanı olarak atanmasının onaylandığı kaydedildi.

Haberde, Ben-Gvir'in yemin ederek İsrail hükümetine katıldığı belirtildi.

İsrail Meclisi'nde yapılan oylamayla Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir'in yanı sıra onunla beraber ayrılan Yitzhak Wasserlauf Necef ve Celile Kalkınma Bakanlığı'na, Amichai Eliyahu da Miras Bakanlığına yeniden döndü.

İsrail'de kabine 18 Mart Salı akşamı aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak yeniden atanmasını onaylamıştı.

İSTİFA ETMİŞTİ

Aşırı sağcı Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu sık sık vurgulamış, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 19 Ocak'ta ise Yahudi Gücü Partisi'nden bakanlarla hükümetten istifa ettiğini duyurmuştu.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne saldırılara yeniden başlamasının ardından sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Ben-Gvir, saldırıların başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi ve Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nden dün yapılan ortak açıklamada ise Ben-Gvir ile partisinin hükümete geri dönmesi yönünde anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.