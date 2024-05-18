İsrail Gazze'de Kemal Advan Hastanesi çevresini vurdu, çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Kemal Advan Hastanesi çevresinde yer alan evleri bombaladığı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

AA/Cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 16:17
İsrail Gazze'de Kemal Advan Hastanesi çevresini vurdu, çok sayıda ölü ve yaralı var
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Beyt Lahiya'da Kemal Advan Hastanesi çevresindeki evlere hava saldırısı düzenledi.

Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda kişi öldü, pek çok kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerinin enkaz altından ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı aktarıldı.

Ayrıca hava saldırısında Kemal Advan Hastanesi'nin duvarlarının bir kısmı da yıkıldı.

"EN HIZLI TOPLU KATLİAMLARDAN BİRİ"

Al Jazeera'nın muhabirine göre, bu saldırı savaşın ilk haftalarından bu yana Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik en hızlı toplu katliamlardan biri. Muhabir Hani Mahmood, "Kamal Advan Hastanesi civarında öldürülenlerin sayısının 14'e yükseldiğine dair teyit edilmiş bir rapor aldık. Bu sayıya hastanenin kapılarından birinin karşısındaki konut bloğunda bulunan kadın ve çocuklar da dahil.

Bir görgü tanığı, konut bloğunu hedef alan çok sayıda hava saldırısının ardından meydana gelen büyük bir patlamayı anlattı. Ölenlerin yanı sıra çok sayıda yaralı var. Hepsi, tıbbi malzeme ve temel ihtiyaçlardan ciddi şekilde yoksun olan hastanenin içine nakledildi" ifadelerini kullandı.


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