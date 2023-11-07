İsrail Savunma Bakanı açıkladı: Askerlerimiz Gazze'nin kalbinde

Yayınlanma: 07.11.2023 - 20:54

Güncelleme: 07.11.2023 - 21:01

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yaptığı basın açıklamasında “İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'nin merkezine girdi” dedi.

Rehinelerin serbest bırakılmadan herhangi bir insani ateşkes yapılmayacağını ifade eden Gallant, “Üzerimizdeki baskı artacak ancak rehineler geri dönene ve Hamas yenilene kadar mücadelemiz devam edecek” ifadesini kullandı.

Savaşın ardından Hamas veya İsrail'in Gazze'yi yönetmeyeceğini belirten Gallant, Filistinlilere bir kez daha “güneye gitme” çağrısı yaptı.

Şimdiye kadar Lübnan'daki Hizbullah'tan 70 kişinin öldürüldüğünü de söyleyen Gallant, “Hizbullah ile savaşa girmekle ilgilenmiyoruz” diye konuştu.

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