İsrail güçleri Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahalesinde 8 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 16:17
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Filistinliler ve İsrail güçleri arasında Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın girişinde Cuma namazı öncesi arasında arbede yaşandı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ses bombaları ve plastik mermiyle müdahalesi sonucu 8 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail güçlerinin Filistinli Al-Makdisi Shaker Al-Zaatari’yi gözaltına aldığı aktarıldı. Filistinlilerle yaşanan arbedede 3 İsrail polisinin de yaralandığı bildirildi.

Gerginliğin ardından kılınan Cuma namazına yaklaşık 50 bin Filistinlinin katıldığı belirtildi.


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