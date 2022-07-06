İsrail güçlerinden Batı Şeria'ya baskın: 1 ölü, 40 gözaltı
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç hayatını kaybetti.
İsrail güçlerinin Cenin kentinin güneyindeki Cebe beldesinde bazı evlere baskın düzenlemesinin ardından belde sakini gençlerle askerler arasında arbede çıktı.
İsrail güçleri, taş atarak kendilerine tepki gösteren Filistinli gençlere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanarak karşılık verdi.
Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail tarafı ile iletişimden sorumlu Filistin İrtibat Birimi, olaylar sırasında 20 yaşındaki Rafik Riyad Gannam'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Görgü tanıkları İsrail askerlerinin gerçek mermiyle yaralanan Gannam'ı gözaltına aldığını, Filistinli gencin daha sonra vefat ettiğini duyurduklarını aktardı.
40 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI
İsrail güçleri, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda 40 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınanların 30'unun Ramallah'ın doğusundaki Silvad beldesinden olduğu aktarıldı.
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