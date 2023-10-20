İsrail, Hamas'ın sözcülerinden birini tutukladı

Yayınlanma: 20.10.2023 - 10:53

Güncelleme: 20.10.2023 - 10:54

Hamas sözcülerinden Hasan Yusuf'un, İsrail tarafından Batı Şeria'da düzenlenen baskınlar sırasında tutuklandığı bildirildi.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet, CNN'e yaptığı açıklamada Yusuf'un "Hamas adına hareket ettiği şüphesiyle" tutuklandığını söyledi.

Filistin'in önde gelen siyasi figürlerinden biri olan Yusuf'un, Hamas'ın Batı Şeria'daki resmi sözcüsü olarak görev yaptığı ve Filistin Yasama Konseyi'nde bir sandalyeye sahip olduğu belirtildi.

Ayrıca Yusuf'un, İsrail güçleri tarafından birçok kez tutuklandığı ve kışkırtma, Kudüs'e izinsiz girme ve Hamas üyesi olma gibi çeşitli suçlamalarla İsrail hapishanelerinde toplam 24 yılını geçirdiği kaydedildi.