İsrail hapishanelerindeki 30 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 22:51

Güncelleme: 28.11.2023 - 23:34

İsrail, Hamas ile vardığı mutabakat uyarınca hapishanede tuttuğu 30 Filistinli esiri serbest bıraktı.

Filistin Esirler Cemiyetinden bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki 15'i kadın, 15'i çocuk 30 esirin serbest bırakılacağı belirtilmişti.

Açıklamada, serbest bırakılacak esirlerin isim listesine de yer verilmişti.

İSRAİLLİ ESİRLER, ÜLKEYE ULAŞTI

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 10'u İsrailli ve ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 12 esirin İsrail topraklarına ulaştığı belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze’de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini belirtmişti.

İsrail ordusu da 10'u İsrailli, ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 12 esirin Kızılhaç'a teslim edildiğini doğrulamıştı.

ESİR TAKASI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar dün, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.