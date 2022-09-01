İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular açlık grevini durdurdu
Filistin Tutuklular Kuruluşu, mahkumların keyfi olarak nakline ilişkin kararın geri çekilmesinin ardından açlık grevinin durdurulduğunu açıkladı
İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, bugün yapılması planlanan süresiz açlık grevini durdurma kararı aldı.
İsrail hapishanelerindeki tutsak Filistinlilerin hakları için çalışan sivil toplum kuruluşu (STK) Filistin Tutuklular Kuruluşu, yaptığı açıklamada, tutukluların bugün başlaması planlanan süresiz açlık grevini durdurma kararı aldıklarını duyurdu.
Açıklamada, tutukluların bu kararı, cezaevi yönetiminin "müebbet hapis cezasına çarptırılan mahkumların periyodik ve keyfi olarak nakline" ilişkin kararını geri çekmesinin ardından aldıkları kaydedildi.
Cezaevi yönetiminin prosedürlerini gözden geçirmesinin, “tutukluların her seferinde esaret altında somutlaşan kararlılığı ve birliğini görene kadar geri adım atmadığına işaret ettiği” vurgulandı.
Filistinli tutuklular, hapishane yönetiminin daha önce kendileriyle yaptığı anlaşmaları geri çekmesi nedeniyle 21 Ağustos'tan bu yana başlattıkları protesto eylemlerinin bir parçası olarak, bugün ilk aşamada bin Filistinli mahkumun katılımıyla süresiz açlık grevi başlatacaklarını duyurmuştu.
Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.
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