İsrail-Hizbullah çatışması büyüyor: Roketler İsrail’e fırlatılıyor, Beyrut bombalanıyor

İsrail ordusunun İç Cephe Komutanlığı (IDF Home Front Command), Lübnan’dan gerçekleştirilen yoğun roket saldırısı nedeniyle ülkenin kuzeyinde yaşayan sivillere sığınaklara yakın kalmaları çağrısı yaptı.

Roket saldırıları sırasında Hayfa, Celile ve Golan Tepeleri başta olmak üzere birçok bölgede sirenler çaldı. Yetkililer, saldırıda onlarca roketin kullanıldığını bildirdi.

Bu saldırı, çatışmaların bu ay başında şiddetlenmesinden bu yana Hizbullah’ın İsrail’e yönelik en büyük saldırılarından biri olarak değerlendiriliyor.

İKİ KİŞİ YARALANDI

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom, roket saldırılarında iki kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

Açıklamaya göre 35 yaşındaki bir kadın ile 50’li yaşlarında bir erkek, roketlerin düşmesi sonucu savrulan parçalar nedeniyle yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma ekipleri ayrıca kuzeydeki Bi’ina kasabasında bir eve isabet eden roketin yaralılardan birine neden olduğunu bildirdi. Olay yerinde dört kişi de şiddetli kaygı nedeniyle tedavi edildi.

İSRAİL'DEN BEYRUT'A SALDIRI

İsrail ordusu ise Lübnan’a yönelik hava operasyonlarını genişlettiğini duyurdu.

Açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine “geniş çaplı” saldırılar başlattığı belirtildi. Dahiye, Hizbullah’ın güçlü olduğu bölgelerden biri olarak biliniyor.

İsrail ordusu, bölgede Hizbullah’a ait altyapı hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.

İsrail, son günlerde Lübnanlı sivillere Dahiyeh’yi terk etmeleri yönünde birçok kez uyarıda bulunmuştu.

LÜBNAN'DA CAN KAYBI ARTIYOR

Lübnan devlet haber ajansı National News Agency (NNA), İsrail’in güney Lübnan’daki Burj el-Şimali kampına düzenlediği hava saldırısında en az altı kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ajans ayrıca Deir Antar kasabasına düzenlenen ayrı bir saldırıda iki kişinin daha öldüğünü bildirdi.

Lübnanlı yetkililere göre, son 10 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısı 634’e ulaştı. Çatışmalar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden edildi.