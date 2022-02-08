İsrail, Hizbullah'ın füze projesi yüzünden Lübnanlı şirketlere yaptırım açıkladı
İsrail Pazar günü Lübnan Hizbullahı'nın hassas füze üretmeye yönelik çalışmaları için malzeme sağladıkları iddia edilen üç Lübnanlı şirkete yaptırım uygulayacağını açıkladı.
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada bakanın; Toufali, Moubayed ve Barakat adlı üç Lübnan şirketinin mal varlıklarının dondurulmasına yönelik bir idari emir imzaladığı duyuruldu.
Açıklamaya göre bu üç şirket, hassas füze projesi dahil, Hizbullah'ın üretim hatları için gerekli üretim makineleri, yağlar ve havalandırma sistemleri üretiyor.
Emrin, hemen etkisi olmasa da uluslararası finansal sistemin bu şirketleri kara listeye almasına imkan vereceğini söyleyen bakanlık ofisi, emrin "(şirketlerin) faaliyet göstermeye devam etmesini son derece zor hale getireceğini" sözlerine ekledi.
Emir, savunma bakanlığının Lübnan'daki hassas füze projesine yönelik ekonomik baskıları artırma çabaları kapsamında bulunuyor.
Birbirlerinin baş düşmanı olan İsrail ve Hizbullah arasında tam teşekküllü son savaş 2006 yılında, çoğunlukla da Lübnan topraklarında gerçekleşmişti.
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