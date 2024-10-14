İsrail, Hizbullah'ın füze sistemi sorumlusunun öldürüldüğünü açıkladı

Yayınlanma: 14.10.2024 - 14:47

Güncelleme: 14.10.2024 - 14:48

İsrail'in, Lübnan'a yönelik kara ve hava saldırıları devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) bir açıklama geldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın özel kuvvetleri olarak tanımlanan Rıdvan Birimi'nin füze sisteminden sorumlu Muhammed Kamel Naim'in öldürüldüğünü öne sürdü.

IDF, Naim'in Lübnan'ın güneyinde yer alan Nabatiyeh'de hedef alındığını açıkladı.

IDF, Naim'in İsrail'e yönelik “tanksavar füze atışlarından sorumlu” olduğunu belirtti.

RIDVAN GÜCÜ KOMUTANI AKİL DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

20 Eylül'de İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerindeki askeri toplantı alanını hedef alması sonucu Rıdvan Gücü Komutanı İbrahim Akil ile eğitim birimi komutanı Ahmed Vehbi öldürüldü.

Akil, 1983 yılında Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri Kışlası’nın ve ABD Büyükelçiliği’nin bombalanmasıyla ilgili suçlamalar nedeniyle ABD tarafından aranıyordu.

ABD Hazine Bakanlığı 21 Temmuz 2015'te Akil'i “Hizbullah adına hareket ettiği için “terörist” olarak tanımladı. 10 Eylül 2019 tarihinde de ABD Dışişleri Bakanlığı Akil'i 13224 sayılı yürütme emri uyarınca “özel olarak belirlenmiş küresel terörist” olarak tanımladı.

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) da 1980'lerin sonunda iki Alman rehinenin kaçırılması ve Fransa'nın başkenti Paris'teki bir bombalama olayına karıştığı şüphesiyle Akil hakkında arama emri çıkardı.

RIDVAN GÜCÜ

Rıdvan Gücü, Hizbullah'ın özel operasyon kuvvetleri birimidir. Ana görevi, İsrail'e sızmaktır.

Hizbullah, 1990'lardan bu yana bugün Rıdvan Gücü'nün bir parçası olan özel kuvvetler savaşçılarını eğitiyor. Başlangıçta “Hızlı Müdahale Gücü” ya da “Müdahale Birimi” olarak bilinen birimin adı 2008 yılında “Hacı Radvan” olarak da bilinen üst düzey Hizbullah lideri Imad Fayez Mughniyeh'in onuruna değiştirildi. Rıdvan Gücü, baskınlar ve küçük birlik taktikleri konusunda özel bir deneyime sahip.

Hizbullah'ın, Litani Nehri'nin kuzeyindeki güçlerini geri çekmesini talep eden 1701 sayılı BM kararına rağmen Rıdvan Gücü'nün, Birleşmiş Milletler barış gücü askerleri (UNIFIL) tarafından gözetlenen ve İsrail'in kuzeyi hakkında istihbarat toplayan Mavi Hat boyunca konuşlanmaya devam ettikleri belirtiliyor.

Birim, Suriye iç savaşı ve Lübnan-İsrail sınırında devam eden çatışmalar da dahil olmak üzere çeşitli çatışmalarda aktif olarak yer aldı.