İsrail, hükümet karşıtı Haaretz gazetesini boykot etti

Yayınlanma: 25.11.2024 - 13:15

Güncelleme: 25.11.2024 - 13:15

İsrail hükümeti, ülkenin önde gelen sol eğilimli gazetesi Haaretz'i, hükümet yetkilileri ya da hükümet tarafından finanse edilen bir kurumda çalışan herkes tarafından boykot edilmesi ve gazetenin sayfalarında ya da internet sitesinde yer alan tüm hükümet reklamlarının durdurulması emrini vererek cezalandırmaya hazırlanıyor.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin ofisinden yapılan açıklamada, Haaretz'e yönelik önerinin diğer bakanlar tarafından oybirliğiyle onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, “İsrail devletinin resmi bir gazetesinin yayıncısının devlete karşı yaptırım uygulanması çağrısında bulunacağı ve savaşın ortasında devletin düşmanlarını destekleyeceği ve finanse edeceği bir gerçekliğe izin vermeyeceğiz. Basın ve ifade özgürlüğünün yanı sıra hükümetin İsrail devletine karşı kışkırtmaları finanse etmemeye karar verme özgürlüğünü de savunuyoruz” denildi.

GAZETENİN YAYINCISI HEDEF ALINDI

Karhi'nin ofisi, Haaretz'e yönelik boykotu haklı göstermek için gazetenin yayıncısı Amos Schocken'in kısa süre önce Londra'da düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamaları öne çıkardı.

Schocken, İsrail hükümetini “Filistin halkına zalim bir apartheid rejimi uygulamakla” suçlamış ve “İsrail'in terörist olarak adlandırdığı Filistinli özgürlük savaşçılarıyla savaştığını” söylemişti. Schocken, daha sonra sözlerine açıklık getirerek Hamas'ı kastetmediğini kaydetti.

Haaretz de daha sonrasında bir başyazı yayınlayarak, “sivillere kasıtlı olarak zarar vermenin gayrimeşru olduğunu” belirtti. Yazıda, “Siyasi ya da ideolojik hedeflere ulaşmak için sivillere karşı şiddet kullanmak ve onlar arasında terör tohumları ekmek terörizmdir. Kadınların, çocukların ve yaşlıların öldürülmesini savunan her örgüt bir terör örgütüdür ve üyeleri de teröristtir. Onlar kesinlikle “özgürlük savaşçıları” değildir” ifadeleri yer aldı.

GAZETE GEÇEN YILDAN BU YANA TAKİPTE

Karhi ilk olarak geçen yıl, “savaş zamanında bozguncu ve yanlış propaganda” gerekçesiyle Haaretz ile herhangi bir devlet reklamı, abonelik veya diğer ticari bağlantıların durdurulması için bir hükümet kararı önerdi.

Bu hamle Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun İsrail hükümetinin basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını kısıtlamaya kararlı olduğu yönündeki endişelerini dile getirmesine yol açmıştı.

HAARETZ'DEN NETANYAHU'YA TEPKİ

Netanyahu'yu “İsrail demokrasisini ortadan kaldırmaya” çalışmakla suçlayan Haaretz, gazeteyi boykot etme kararının “fırsatçı” olduğunu ve bakanlar tarafından herhangi bir yasal inceleme yapılmadan kabul edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Dostları Putin, Erdoğan ve Orban gibi Netanyahu da eleştirel ve bağımsız bir gazeteyi susturmaya çalışıyor. Haaretz geri adım atmayacak ve hükümetin ve liderinin onayladığı mesajları yayınlayan bir hükümet broşürüne dönüşmeyecektir.”

İsrail'in en eski gazetesi Haaretz, 7 Ekim 2023 olaylarında Hamas tarafından ele geçirilen ve halen Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen ateşkes kampanyasının da açık bir destekçisi oldu.

Netanyahu'yu ve ülke tarihinin en sağcı koalisyon hükümetini sert bir dille eleştirmesiyle gündeme gelen Haaretz, üst düzey yetkililer ve silahlı kuvvetler tarafından yapılan yanlışlar ve suiistimallerle ilgili bir dizi soruşturma yayınlamış ve uzun süredir mevcut hükümetin hedefi oldu.