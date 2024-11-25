İsrail'de muhalif liderden Lübnan çıkışı: Hükümet binaları bombalansın

İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine Lübnan'daki hükümet binalarını bombalaması çağrısı yaptı.

İsrail'de muhalif liderden Lübnan çıkışı: Hükümet binaları bombalansın
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AA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 08:00

İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, X hesabındaki paylaşımında, İsrail hükümetine şu ana kadar bombalamalarının menzili dışında kalan "Lübnan hükümeti tesislerini ve merkezlerini" hedef alması çağrısında bulundu.

Paylaşımında Gantz, "Lübnan hükümetinin Hizbullah'a serbestlik tanıdığını ve hükümetin binalarına karşı güçlü şekilde hareket etme zamanının geldiğini" savundu.

İsrailli askeri analist Avi Ashkenazi, Maariv gazetesindeki makalesinde, İsrail ordusu için Lübnan parlamento binasını hedef almanın, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri ülkenin kuzeyine geri gönderebilmesi için bir seçenek olduğunu belirtti.

Olası hedefler arasında parlamento binasının da bulunduğuna işaret eden Ashkenazi, "Parlamento binasının Hizbullah üyeleri için sığınak görevi görebileceğini" ileri sürdü.


Etiketler: #israil #Lübnan

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