İsrail iki cepheden saldırı altında: İran ve Hizbullah’tan eş zamanlı operasyon

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), İsrail’e yönelik son saldırıların Lübnan’daki Hizbullah ile birlikte yürütülen “ortak ve entegre bir operasyon” olduğunu açıkladı.

İran balistik füzeler kullanırken, Hizbullah’ın da İsrail’de 50’den fazla hedefe drone ve roketlerle saldırdığı bildirildi.

Tasnim haber ajansının aktardığı açıklamada, İran’ın İsrail’in merkez, kuzey ve güney bölgelerine balistik füzeler fırlattığı belirtildi.

İsrail ordusu (IDF) ise hava savunma sistemlerinin bu balistik füzelerin tamamını önlediğini açıkladı.

Hizbullah’ın da Lübnan’dan yaklaşık 150 roketi İsrail’in kuzeyine doğru ateşlediği bildirildi.

Saldırı sırasında Tel Aviv ve çevresindeki kentlerde, ayrıca Batı Celile ve kıyı kenti Nahariya’da hava saldırısı sirenleri devreye girdi.

Merkez İsrail’de yaşayanlar saldırı sırasında patlama sesleri duyduklarını bildirdi.

İsrail ordusu ayrıca Lübnan’dan İHA sızması şüphesi nedeniyle bazı bölgelerde alarm verildiğini duyurdu. Uzun menzilli bazı roketlerin açık alanlara düştüğü, bu nedenle bazı bölgelerde sirenlerin devreye girmediği belirtildi.

İsrail ordusu, İran’dan balistik füze saldırısı tespit edildiğini ve önümüzdeki dakikalarda ülkenin merkez ve güneyinde yeni sirenlerin çalabileceğini açıkladı.