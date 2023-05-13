İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandı
Gazze Şeridi'ne 9 Mayıs'tan bu yana hava saldırıları düzenleyen İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyuruldu.
Filistinli gruplara yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mısır'ın birkaç gündür Tel Aviv ile Filistinli gruplar arasında yürüttüğü ateşkes çabaları sonuç verdi.
Mısır'ın bölgede ateşkes için yeni bir öneri sunduğu ve bunun, Filistinli gruplar ile İsrail tarafından kabul edildiği aktarıldı.
Saldırıların sonlandırılması ve sivillerin hedef alınmamasının garanti altına alınmasını içeren ateşkesin, yerel saatle 22.00'de yürürlüğe gireceği açıklandı.
Konuyla alakalı taraflardan henüz resmi açıklama yapılmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ekrem İmamoğlu'dan 'giderayak' uyarısı: '
- Erdoğan son kozunu oynadı
- Fatih Portakal 'Şimdi siz düşünün' diyerek duyurdu
- İmamoğlu mitinginden dönen yurttaşlara saldırı!
- Neyin seçimi?
- Demet Akalın'ın katıldığı AKP konserini paylaştı
- Oy pusulası nasıl katlanır?
- YSK tutanak defterinde 'ikinci tur' ibaresi
- 24 saat sürecek seçim yasağı başladı
- Reyting sonuçları açıklandı: Erdoğan ilk 10'a giremedi