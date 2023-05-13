İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandı

Yayınlanma: 13.05.2023 - 22:23

Güncelleme: 13.05.2023 - 22:23

Filistinli gruplara yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mısır'ın birkaç gündür Tel Aviv ile Filistinli gruplar arasında yürüttüğü ateşkes çabaları sonuç verdi.

Mısır'ın bölgede ateşkes için yeni bir öneri sunduğu ve bunun, Filistinli gruplar ile İsrail tarafından kabul edildiği aktarıldı.

Saldırıların sonlandırılması ve sivillerin hedef alınmamasının garanti altına alınmasını içeren ateşkesin, yerel saatle 22.00'de yürürlüğe gireceği açıklandı.

Konuyla alakalı taraflardan henüz resmi açıklama yapılmadı.