İsrail ile İran arasındaki gerilim artarak devam ediyor: ‘Kimse riski göze alamıyor’

İsrail ve İran arasındaki gerilim artarak devam ediyor.

Uluslararası arenada Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İsrail’in tutumunu eleştirirken kaydadeğer bir eylemde bulunmuyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Ankara Küresel Danışmanlık Grubu Kurucusu ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, “Türkiye şu anda diplomasi üzerinden gidiyor. Yaptığı bütün görüşmelerde, ‘diplomasi çalışsın, çatışmalar durdurulsun’ diyor. Türkiye İsrail’i eleştiriyor ama tarafsız kalmayı tercih ediyor şu anda” dedi.

‘FÜZELERİ ANKARA’YA DOĞRU DÖNDÜREBİLİRLER’

Bağcı, Türkiye dışında diğer ülkelerin de eleştirmek dışında bir şey yapmamasının sebebini ise, “Herkes eleştiriyor ama kimse riske girmiyor. Türkiye de girmeyecek gibi görünüyor. Çünkü füzeleri Ankara’ya doğru döndürebilirler. Vurur mu vurur. İstihbaratı da var. O nedenle kimse o riski göze alamıyor” ifadeleriyle açıkladı.