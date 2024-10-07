İsrail ile İspanya arasında 'Yahudi karşıtlığı' krizi
İsrail'in İspanya'yı, "Yahudi karşıtlığı için bir cennet" açıklamasıyla suçlaması, iki ülke arasında tartışmalara neden oldu.
İsrail'in İspanya'yı, "Yahudi karşıtlığı için bir cennet" açıklamasıyla suçlaması, iki ülke arasında tartışmalara neden oldu.
İsrail Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, İspanya'da 5-7 Eylül arasında organize edilen "İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurun" başlıklı gösteriler ve "Masad Badil" adlı örgüte atfen, ülkeyi "İsrail'in yıkımını kışkırtmak ve nefret tohumları ekerek Yahudi karşıtlığı için bir cennet olmakla" suçladığı ifadeler tepki aldı.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, "İspanya, kişinin ifade özgürlüğüne sahip olduğu bir hoşgörü ülkesidir ve nefreti kışkırtmanın her türlüsü, tabii ki Yahudi karşıtlığı da yalnızca geniş çapta reddedilmekle kalmaz, aynı zamanda ceza kanununda da yer alır. Nefreti veya Yahudi karşıtlığını kışkırtma suçunun işlendiğine inanan var ise savcılıkla iletişime geçebilir, bizim de Yahudi karşıtlığına karşı bir planımız var" diye konuştu.
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