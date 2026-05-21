İsrail’in alıkoyduğu aktivistler serbest bırakıldı: Türkiye’ye gönderilecekler

21.05.2026 13:07:00
Dış Haberler Servisi
İsrail donanmasının uluslararası sularda müdahale ettiği Gazze’ye yardım filosundaki aktivistlerin serbest bırakıldığı ve Türkiye’ye sınır dışı edileceği bildirildi. Aktivistlere yönelik kötü muamele görüntüleri, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in paylaşımlarının ardından uluslararası tepki topladı.
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz’e açılan ve uluslararası sularda İsrail donanması tarafından müdahale edilerek alıkonulan Küresel Sumud Filosu krizinde sıcak bir gelişme yaşandı. 

İsrail Aşdod Limanı'nda tutulan ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in sert muamelesine maruz kalan 430 uluslararası aktivist, cezaevinden tahliye edilerek Türkiye’ye sınır dışı ediliyor.

Kriz, Akdeniz'deki askeri müdahalenin ardından aktivistlerin getirildiği Aşdod Limanı'nda tırmandı. İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından kelepçeli aktivistlerin yerlerde sürüklendiği görüntüleri paylaştı. 

Görüntülerde bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" sloganı atması üzerine polisin sert müdahalede bulunduğu ve bu sırada Ben-Gvir’in "İşte böyle yapmak gerekiyor, bakın şimdi hiç de kahraman gibi durmuyorlar" diyerek şov yaptığı görüldü.

Uluslararası sularda gerçekleşen bu baskın ve ardından gelen görüntüler; Fransa, Kanada, İspanya, Hollanda ve Kanada gibi ülkelerin İsrail büyükelçilerini acil koduyla dışişleri bakanlıklarına çağırmasına neden oldu. Kanada ve İspanya, şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle Bakan Ben-Gvir’e doğrudan yaptırım uygulama kararı aldı.

Erken seçim anketlerinde ciddi şekilde eriyen Başbakan Benjamin Netanyahu, kabinesindeki aşırı sağcı bakanların bu "seçim propagandası" hamlesine sert tepki gösterdi. Netanyahu, Ben-Gvir’in limandaki tutumunun "İsrail’in değer ve normlarıyla bağdaşmadığını" açıkladı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise çok daha sert bir ton kullanarak, Ben-Gvir'in bu davranışıyla "kendi ulusunun onuruna ihanet ettiğini" vurguladı.

ABD'li Senatör Chris Van Hollen ise "Kameralar önünde bunu yapıyorlarsa, kapalı kapılar ardında Filistinlilere neler olduğunu söylemeye bile gerek yok" diyerek Washington'ın bu radikal isimlere çoktan resmi yaptırım uygulamış olması gerektiğini belirtti.

ÖZEL UÇAKLARLA TAHLİYE SÜRECİ BAŞLADI

İsrail Hak Örgütü Adalah, Aşdod Limanı'nda kötü muameleye maruz kalan yaklaşık 430 aktivistin Kızıldeniz kıyısındaki Ramon Havalimanı üzerinden sınır dışı edileceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, filoda Türk vatandaşlarının yanı sıra İspanya, Güney Kore ve İrlanda gibi farklı ülkelerden de hak savunucularının bulunduğunu belirterek, tüm aktivistlerin Türkiye tarafından organize edilen özel uçuşlarla tahliye edileceğini açıkladı. 

Fidan, "Vatandaşlarımızın haklarını korumaya ve Gazze'deki sivillere karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi. 

İspanyol hükümeti de 44 vatandaşının koordineli şekilde tahliye edildiğini doğruladı.

