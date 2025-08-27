İsrail’in BM üyeliği askıya alınabilir mi?

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı geçtiğimiz günlerde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde yapıldı. Gazze’yi gündeme alan toplantıda, İsrail’in Filistin’e yönelik eylemlerini kınayan ve İsrail’e karşı hukuki önlemler almaya ilişkin çağrıda bulunan ortak bir bildiri taslağı hazırlandı. Ortak bildiri kapsamında, İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin askıya alınması için çabaların koordine edilmesi gerektiği belirtildi. Aynı zamanda, Filistin’in BM’ye tam üyeliğinin desteklenmesi de talep edildi.

‘BU KARARIN UYGULANMASI ZOR OLACAK’

Ortak bildiride alınan söz konusu kararlara ilişkin, Ankara Küresel Danışmanlık Grubu Kurucusu ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. İİT tarafından bildiride belirtilen bu kararların uygulanmasının zor olacağını vurgulayan Bağcı, “BM’de 194 üye var. Bugün (dün) Almanya Başbakanı, Filistin’in tanınmasını henüz kabul etmeyeceğini söyledi. Bu şu anlama geliyor; Amerika ve Almanya zaten iki ülke ve otomatik olarak İsrail’in yanında. Daha başka Avrupa ülkeleri de var. İİT böyle bir kararı alabilir ama kararın, Birleşmiş Milletler’de bağlayıcı bir niteliği yok” ifadelerini kullandı.

‘İSRAİL, HAMAS’SIZ BİR FİLİSTİN İSTİYOR’

Bağcı, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020’de imzalanan İbrahim Anlaşmaları’nı anımsatarak, “İsrail’i reddedebilirler ve eleştirebilirler ama Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri; İbrahim Anlaşmaları’nı imzaladılar. İbrahim Anlaşmaları kalkmadı ve devam ediyor. Şunu bilmekte fayda var; Ortadoğu’da Hamas’ın olmadığı bir Filistin arzu ediliyor. İsrail’in politikası bu” dedi.