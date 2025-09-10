İsrail’in Doha saldırısının ayrıntıları ortaya çıktı

İsrail Hava Kuvvetleri, 9 Eylül'de Katar’ın başkenti Doha’ya yönelik bir hava saldırısı düzenledi. Operasyonun hedefinde, 7 Ekim saldırılarının planlayıcısı olduğu iddia edilen Hamas yöneticileri vardı.

Katar merkezli El Cezire'ye göre saldırı, başkent Doha'nın merkezi sayılan West Bay bölgesinde, birçok yabancı elçilik ve konutun bulunduğu 'diplomatik merkezde' gerçekleşti.

Yerel saatle 15.00 civarında başlayan saldırı sırasında, Doha’nın dört bir yanından yüksek patlama sesleri duyuldu. Görgü tanıkları, yoğun dumanların gökyüzünü kapladığını ve kentte büyük bir panik havası hakim olduğunu aktardı.

HAMAS LİDERLİĞİ SAĞ, OPERASYON 'BAŞARISIZ' OLDU

Hamas yöneticilerinin, ABD’nin ateşkes önerisini değerlendirmek için toplandığı sırada yapılan saldırıda, örgütün önde gelen liderlerinden Halil el-Hayya’nın oğlu Himam, ofis müdürü Cihat Lubad, Hamas’a bağlı 3 koruma görevlisi ve bir de Katar güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Öte yandan, İsrail saldırısının asıl hedefi olan Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayya saldırıdan sağ kurtuldu. El-Hayya, Hamas’ın yurtdışı siyasi yapılanmasında en etkili isimlerden biri olarak biliniyor ve aynı zamanda, örgütün müzakere heyetinde yer alıyor. Saldırı sırasında Doha’da bulunan diğer Hamas Siyasi Büro üyelerinin de hayatta kaldığı Hamas kaynaklarınca duyuruldu.

Bu durum, 'İsrail operasyonunun başarısız olduğu' sonucunu doğurdu.

Halil el-Hayya

"İLKİNDE OLMADIYSA BİR SONRAKİNDE..."

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas liderlerini 'dünyanın neresinde olursa olsun' vuracaklarını, hiçbirinin saklanamayacağını öne sürdü. İsrail’in ABD Büyükelçisi de Doha’daki saldırının 'hedefi ıskaladığı' iddialarına karşılık, “İlkinde olmadıysa, bir sonrakinde mutlaka hedefe ulaşacağız” dedi.

Katz ayrıca, “7 Ekim’deki saldırılara katılan herkes bunun bedelini ödeyecek. Gazze de dahil olmak üzere tüm Hamas unsurlarını yok edeceğiz” açıklamasını yaptı.

SALDIRIYA İLİŞKİN TEKNİK DETAYLAR

CNN’e konuşan bir İsrailli yetkiliye göre, Doha’daki saldırıya 10’dan fazla savaş uçağı katıldı ve hedefe 10’dan fazla mühimmat bırakıldı. Uçakların, Katar’a ulaşabilmek için havada yakıt ikmali yaptığı belirtildi. Saldırıda Ürdün ve Suudi Arabistan hava sahalarının kullanıldığı tahmin ediliyor.

Saldırının yalnızca tek bir hedefi vuracak şekilde nokta atışı yapıldığı, bunun da Hamas Siyasi Büro üyelerinin bulunduğu bir yerleşim binası olduğu öne sürüldü. Katar Dışişleri Bakanlığı, saldırının sivil yerleşimleri hedef aldığını duyurdu.

İki İsrailli kaynağa göre, bu operasyon aylardır planlanmaktaydı, ancak son haftalarda hazırlık süreci hızlandırıldı.

GÜVENLİK UYARILARINA RAĞMEN

İsrail medyasına konuşan güvenlik kaynakları, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun saldırı emrini verdiğini, ancak bazı İsrailli güvenlik yetkililerinin 'zamanlama konusunda çekinceleri olduğunu' aktardı.

“Bu operasyon haftalardır planlanıyordu” diyen yetkililer, saldırının İsrail iç istihbarat örgütü Şin Bet tarafından koordine edildiğini, hedefteki binada bulunanların kurtulma şansının olmadığını öne sürdü.

Bu durumda, saldırıda yaşamını yitirenlerin konuma erken vardığı ya da halihazırda orada oldukları; Hamas liderlerinin ise muhtemelen saldırıdan çok kısa bir süre önce ikaz edildikleri sonucu doğuyor.

TRUMP: "BENİM KARARIM DEĞİL"

Saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump, “İsrail’in Katar’da gerçekleştirdiği saldırıdan memnun olmadığını” söyledi. Trump, kararın kendisine ait olmadığını belirterek, “Bu Netanyahu’nun kararıydı. Tek taraflı bu saldırı ne ABD ne de İsrail’in çıkarına hizmet ediyor” dedi.

Trump ayrıca saldırıdan kısa süre önce ABD Savunma Bakanlığı tarafından bilgilendirildiğini, ardından özel elçisi Steve Witkoff’a Katar tarafını uyarmasını söylediğini, ancak bunun için 'çok geç' olduğunu ifade etti.

ABD'DEN KATAR'A GÜVENCE

Trump, saldırının ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşerek, böyle bir olayın bir daha yaşanmayacağına dair güvence verdiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya da Katar ile savunma işbirliği anlaşmalarının hızla tamamlanması talimatı verdiğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt, Trump’ın, saldırının Doha gibi hassas bir bölgede gerçekleştirilmesinden 'rahatsızlık duyduğunu' ifade etti. Leavitt, “Katar, ABD’nin sadık bir müttefikidir. Bu saldırı bizim de güvenliğimizi tehlikeye atıyor” dedi.

Katar’daki saldırının ardından BM Güvenlik Konseyi, başta Cezayir olmak üzere Arap ülkelerinin çağrısıyla acil olarak toplandı. Diplomatik kaynaklar, toplantıda İsrail’in bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştıran eylemlerinin kınanmasının beklendiğini ifade etti.