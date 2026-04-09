İsrail’in eski komutanı siber saldırı: Askeri ve kişisel veriler yayımlandı

İran yanlısı olduğu öne sürülen “Handala” adlı hacker grubu, İsrail’in eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin telefonunu hacklediğini iddia etti.

Grubun sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımlara göre, saldırının yıllar süren bir operasyon olduğu ve yaklaşık 19 bin hassas dosyanın ele geçirildiği öne sürüldü.

Bu dosyalar arasında gizli toplantılara ait görüntüler, stratejik haritalar ve Halevi’nin evinden kişisel kayıtların bulunduğu iddia edildi.

Paylaşılan içerikler arasında Halevi’nin kimlik belgeleri, ailesiyle görüntüleri ve üst düzey İsrail askerleriyle toplantılar yaptığı anlara ait kayıtların yer aldığı belirtildi.

Ayrıca bazı görüntülerde, Katar ve Ürdün’den üst düzey Arap yetkililerle gerçekleştirildiği öne sürülen görüşmelerin de bulunduğu ifade edildi.

Introducing General Herzi Halevi



Herzi Halevi is one of the most prominent and controversial figures in the Israeli military, having served until recently as the Chief of Staff of the Zionist Army.

Throughout his tenure, Halevi was responsible for orchestrating and executing… pic.twitter.com/sPlvSX5M8z — H4ND4L4 (@HPRRed) April 9, 2026

“HERKES GÖZETİMİMİZ ALTINDA”

Handala grubu, bir gün önce yaptığı paylaşımda, “Tümünüz istihbarat şemsiyemiz altındasınız” ifadelerini kullanarak yeni ifşalara işaret etmişti.

Grup, İsrail ordusunun fotoğrafları sansürleme uygulamasının bu tür siber sızıntılar karşısında “anlamsız” olduğunu savundu.

Açıklamalarda Halevi’ye yönelik sert suçlamalara da yer verildi. Grup, eski komutanın görev süresi boyunca Gazze’de sivillere yönelik saldırılar ve “savaş suçları” ile ilişkilendirildiğini iddia etti.

Söz konusu hacker grubunun daha önce de İsrailli üst düzey isimleri hedef aldığı biliniyor.

Grup, eski başbakan Naftali Bennett, eski Adalet Bakanı Ayelet Shaked ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman’ın telefonlarını hacklediğini de iddia etmişti.

Handala ayrıca, geçen ay FBI Direktörü Kash Patel’in de kişisel e-postalarına sızdığını duyurmuştu.