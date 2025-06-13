İsrail'in, İran'a karşı saldırıları hakkında tüm bilinenler

İsrail, İran’daki hedeflere geniş çaplı bir hava saldırısı başlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bu saldırının “önleyici” nitelikte olduğunu açıkladı.

İran’ın başkenti Tahran’da şiddetli patlamalar duyuldu; televizyonlar yıkılan binaları, yanan çatıları ve camları kırılmış daireleri gösterdi. Patlamalarda Devrim Muhafızları karargâhı da zarar gördü.

İsrail, hava sahasını kapattı ve sınır bölgelerinde on binlerce askeri göreve çağırdı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, “Bu tehdit tamamen ortadan kalkana kadar operasyon sürecek” dedi.

HANGİ NOKTALAR HEDEF ALINDI?

Netanyahu ve IDF yetkilileri, saldırının ana hedefinin İran’ın nükleer zenginleştirme tesisi olan Natanz olduğunu açıkladı.

Yer altındaki bu tesisin ve çevresindeki kritik altyapının “önemli ölçüde zarar gördüğü” bildirildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), radyasyon seviyelerinde artış gözlenmediğini doğruladı.

Ayrıca, Tahran, Tebriz, Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlendi.

KİMLER ÖLDÜRÜLDÜ?

İran devlet medyası ve IDF’ye göre, saldırılarda İran’ın en üst düzey askeri liderliği hedef alındı:

Devrim Muhafızları Lideri Hüseyin Selami

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri

İran'ın dini lideri Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani

Acil Durum Komutanlığı Başkanı Gholam Ali Reşid

Füze Programı Sorumlusu Emir Ali Hacızade

6 nükleer bilim insanı

Öldürülenler arasında nükleer fizikçi Dr. Muhammed Mehdi Tehranchi ve bilim adamı Fereydoun Abbasi de bulunuyor.

SALDIRI NEDEN ŞİMDİ?

IAEA’nın bu hafta İran’ın 20 yıl sonra ilk kez nükleer yükümlülüklerini ihlal ettiğini açıklamasının ardından uluslararası endişeler artmıştı.

Netanyahu, “İran kısa sürede nükleer silah üretme eşiğinde. Bunu durdurmazsak, geç olacak” dedi.

İsrail ve ABD, İran’ın nükleer silah geliştirdiğini iddia ediyor; Tahran ise programının sivil enerji amaçlı olduğunu savunuyor.

İRAN'DAN KARŞILIK GELDİ Mİ?

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, “Ağır bir ceza” sözü verdi.

İsrail’e yönelik ilk dalgada 100’den fazla İHA gönderildi. İsrail ordusu bu insansız hava araçlarını engellemeye çalıştı. Ardından ikinci bir İHA dalgası daha fırlatıldı; bu araçların İsrail’e ulaşmasının saatler sürebileceği bildirildi.

İsrail’in saldırılarının ardından Irak, Ürdün, İran, İsrail, Lübnan ve BAE gibi bölge ülkelerinde birçok uçuş iptal edildi; yüzlerce yolcu mağdur oldu.