İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dünya ne tepki verdi?

İsrail, sabaha karşı İran'a hava saldırıları düzenledi. İran saldırıların ardından İsrail'e misilleme başlattı, İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirildiği duyuruldu.

İNGİLTERE

İsrail'in söz konusu saldırılarına ilişkin dünyadan tepki yağdı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına yönelik endişelerini dile getirdi. Starmer, “Bu saldırılarla ilgili raporlar endişe verici. Tüm tarafları, geri adım atmaya ve acilen gerginliği azaltmaya çağırıyoruz. Gerilim tırmanması, bölgede yer alan kimseye hizmet etmez. Orta Doğu'da istikrar öncelik olmalı. Gerilimi azaltmak için ortaklarla görüşüyoruz. Şimdi, kısıtlama, sakinlik ve diplomasiye geri dönüş zamanı'' ifadelerini kullandı.

JAPONYA

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, Tokyo’da yaptığı açıklamada, ''Durumu daha da tırmandıran son saldırıyı şiddetle kınıyoruz'' ifadesini kullandı ve Orta Doğu’daki barış ve istikrarın Japonya için son derece önemli olduğunu vurguladı. Japon Dışişleri Bakanı, ''Tüm tarafları azami ölçüde itidal göstermeye ve gerginliği düşürmeye çağırıyoruz'' ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’ın askeri ve nükleer tesislerinin hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Suudi Arabistan Krallığı, kardeş İslami İran Cumhuriyeti’nin egemenliğini ve güvenliğini ihlal eden, uluslararası hukuk ve teamülleri açıkça çiğneyen İsrail'in pervasız saldırılarını şiddetle kınadığını ve bu saldırılara karşı büyük bir endişe duyduğunu ifade etmektedir. Krallık, bu çirkin saldırıları kınarken, uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu saldırganlığın derhal durdurulması konusunda büyük bir sorumluluk taşıdığını vurgulamaktadır."