İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dünya ne tepki verdi?

İsrail, sabaha karşı İran'a hava saldırıları düzenledi. İran saldırıların ardından İsrail'e misilleme başlattı, İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirildiği duyuruldu.
İNGİLTERE
İsrail'in söz konusu saldırılarına ilişkin dünyadan tepki yağdı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına yönelik endişelerini dile getirdi. Starmer, “Bu saldırılarla ilgili raporlar endişe verici. Tüm tarafları, geri adım atmaya ve acilen gerginliği azaltmaya çağırıyoruz. Gerilim tırmanması, bölgede yer alan kimseye hizmet etmez. Orta Doğu'da istikrar öncelik olmalı. Gerilimi azaltmak için ortaklarla görüşüyoruz. Şimdi, kısıtlama, sakinlik ve diplomasiye geri dönüş zamanı'' ifadelerini kullandı.
JAPONYA
Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, Tokyo’da yaptığı açıklamada, ''Durumu daha da tırmandıran son saldırıyı şiddetle kınıyoruz'' ifadesini kullandı ve Orta Doğu’daki barış ve istikrarın Japonya için son derece önemli olduğunu vurguladı. Japon Dışişleri Bakanı, ''Tüm tarafları azami ölçüde itidal göstermeye ve gerginliği düşürmeye çağırıyoruz'' ifadelerini kullandı.
SUUDİ ARABİSTAN
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’ın askeri ve nükleer tesislerinin hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Suudi Arabistan Krallığı, kardeş İslami İran Cumhuriyeti’nin egemenliğini ve güvenliğini ihlal eden, uluslararası hukuk ve teamülleri açıkça çiğneyen İsrail'in pervasız saldırılarını şiddetle kınadığını ve bu saldırılara karşı büyük bir endişe duyduğunu ifade etmektedir. Krallık, bu çirkin saldırıları kınarken, uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu saldırganlığın derhal durdurulması konusunda büyük bir sorumluluk taşıdığını vurgulamaktadır."
AVUSTRALYA
Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da bir açıklama yaptı. Wong, Avustralya'nın iki ülke arasında yaşanan gerilimden dolayı alarmda olduğunu açıklarken, "Bu saldırı hali hazırda kırılgan olan bölgedeki ilişkileri daha da istikrarsızlaştırır. Gerilimi azaltmak için taraflara çağrıda bulunuyoruz" dedi. Wong, diyalog ve diplomasi yoluyla sorunların çözülmesi gerektiğinin de altını çizdi.
YENİ ZELANDA
Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, "Orta Doğu'da gerçekten hoş karşılanmayacak bir olay yaşandı. Yanlış hesap yapma riski yüksek. Bu bölgenin daha fazla askeri müdahaleye ihtiyacı yok" dedi.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, Orta Doğu'daki her türlü askeri gerilimi kınıyor. Özellikle İran ile ABD arasındaki İran'ın nükleer programıyla ilgili görüşmeler devam ederken İsrail'in İran'daki nükleer tesislerine saldırmasından dolayı özellikle endişe duyuyor" denildi.
UMMAN
İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmelerde arabulucu olarak rol üstlenen Umman'dan da açıklama geldi. Umman tarafından yapılan açıklamada, "Umman bu eylemi, Birleşmiş Milletler şartının ve uluslararası hukuk ilkelerinin açık bir ihlalini temsil eden tehlikeli ve pervasız bir tırmanma olarak değerlendiriyor. Bu tür saldırgan ve ısrarcı davranışlar kabul edilemez olup bölgesel barış ve güvenliği daha da istikrarsızlaştırmaktadır" denildi.
Açıklamada gerilimin sorumlusu olarak İsrail gösterilirken bunun sonuçları olacağının da altı çizildi.
ÜRDÜN
İsrail ile barış anlaşması imzalayan tarihteki ikinci Arap ülkesi olan Ürdün'den de sert açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Ürdün hava sahasına yapılacak herhangi bir ihlalin tolere edilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, "Ülkemizin ulusal güvenliği kırmızı çizgimizdir ve vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkenin güvenliğini tehdit eden hiçbir şeye izin verilmeyecektir" denildi.
ENDONEZYA
Endonezya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Endonezya, İsrail'in İran'a saldırısını çok sert bir dille kınıyor. Bu saldırı bölgede varolan gerilimleri artırma ve çatışmaların daha da geniş bir alana yayılmasını tetikleme riski taşıyor" denildi. Açıklamada taraflara itidal çağrısı da yapıldı.
ÇİN
Çin'in İran'daki büyükelçiliği de İran'daki durumun "ciddi ve karmaşık" olduğunu belirterek ülkedeki vatandaşlarına gelişmeleri yakından takip ederek kalabalık yerlerden uzak durmak gibi kendi güvenlik önlemlerini almalarını istedi.