İsrail’in, İran saldırısında 200 savaş uçağı kullanıldı

İsrail ordusu, İran’a düzenlenen geniş çaplı hava harekâtında ABD yapımı F-35, F-15 ve F-16 savaş uçaklarının kullanıldığını gösteren görüntüleri yayımladı.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün (IISS) 2025 Askeri Denge Raporu’na göre İsrail’in savaş filosunun yüzde 60’ı bu operasyonda kullanıldı.





İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’daki nükleer tesisler, askeri üsler ve üst düzey askeri liderlik noktalarına 330 mühimmatla hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

“EN YOĞUN HAVA SALDIRILARINDAN BİRİ”

Toplam 200 savaş uçağının katıldığı operasyon, İsrail askeri tarihinde “en yoğun hava taarruzlarından biri” olarak kayıtlara geçti.





İsrail’in filosundaki en modern uçaklar olan beşinci nesil F-35’lerden 39 adet bulunduğu belirtiliyor. Bu uçaklar, Lockheed Martin tarafından üretiliyor ve hem görünmezlik kabiliyeti hem de elektronik harp sistemleriyle öne çıkıyor.

İsrail envanterinde ayrıca Boeing’in geliştirdiği F-15 serisinden 75 adet, Lockheed Martin'in üretimini sürdürdüğü çeşitli F-16 modellerinden ise yaklaşık 200 adet bulunuyor.





Bu uçaklar, yüksek taşıma kapasitesi ve manevra kabiliyetleriyle geniş çaplı hava operasyonlarında önemli rol oynuyor.