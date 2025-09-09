İsrail'in Katar’a saldırısı sonrası Doha’dan ilk açıklama

Hamas’tan bir kaynak, Doha’da müzakere heyetinin toplantıdayken doğrudan hedef alındığını doğruladı. İsrailli bir yetkili ise, saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayya’nın öldürüldüğünü, ayrıca üst düzey isimlerden Zaher Cebarin’in de hedef alındığını açıkladı.

Arap kaynakları, Hamas’ın eski liderlerinden Halid Meşal’in de toplantıya katılanlar arasında olabileceğini bildirdi.

ABD, SALDIRI ÖNCESİ HABERDAR EDİLDİ

İsrailli yetkililer, saldırıdan önce Washington’a bilgi verildiğini ve ABD’den tam destek alındığını duyurdu.

"KORKAKÇA BİR SALDIRI"

Katar Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı “korkakça bir eylem” olarak niteledi ve sert ifadelerle kınadı. Açıklamada, Hamas Siyasi Büro üyelerinin ikamet ettiği konutların hedef alınmasının, uluslararası hukuk ve teamüllerin açık bir ihlali olduğu, Katar halkının ve ülkede yaşayanların güvenliğini ciddi biçimde tehdit ettiği belirtildi.

Katar ayrıca, güvenlik güçleri ve sivil savunma birimlerinin olaya derhal müdahale ettiğini, gerekli önlemlerin alındığını ve bölge halkının güvenliği için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.