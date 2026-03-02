İsrail’in kuzeyinde alarm: Lübnan’dan roket ve İHA saldırısı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’dan İsrail'in kuzeyine doğru fırlatılan bir roketin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Diğer bazı roketlerin ise açık alanlara düştüğü bildirildi.

IDF açıklamasında, ilave roketlerin askeri prosedürler doğrultusunda önleme yapılmadan açık alanlara düştüğü belirtildi.

Olayda can kaybı ya da maddi hasar olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Lübnan sınırına yakın bölgelerde alarm sirenlerinin çalmaya devam ettiği aktarıldı.

Sirenlerin hem olası insansız hava aracı sızmaları hem de yeni roket saldırıları ihtimaline karşı devreye girdiği ifade edildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Kasım 2024’ten bu yana Lübnan’dan ilk kez gerçekleştirilen roket atışlarının arkasında Hizbullah’ın olduğu öne sürüldü.

İsrailli güvenlik kaynakları da saldırının sorumlusunun Hizbullah olduğunu iddia etti.

Güvenlik kaynakları, roket atışlarının ardından Hizbullah’a yönelik “özellikle sert bir karşılık” verileceğini ifade etti.

HİZBULLAH'TAN HAMANEY AÇIKLAMASI

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Sekreteri Naim Kasım, Hamaney’in ölümünü "büyük bir kayıp" olarak nitelendirerek, derin üzüntü duyduğunu belirtmişti.

Hamaney’in hedef alınmasını “suikast” ve “büyük bir suç” olarak nitelendiren Kasım, İran halkına ve "İslam dünyasına" baş sağlığı diledi.

Kasım, örgütünün "saldırılara karşı koyma görevini" yerine getireceğini de ifade etmişti.