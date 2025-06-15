İsrail’in medya savaşına eski komutan geri döndü

İsrail basınından Walla News'in haberine göre, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) eski sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, İran ile tırmanan gerilim çerçevesinde orduya destek amacıyla yeniden göreve döndü.

Haberi doğrulayan IDF, Hagari'nin, IDF Sözcüsü Tümgeneral Effie Defrin’in talebi üzerine yedek olarak birime katıldığını açıkladı.

Walla'nın aktardığına göre Hagari, ordunun iletişim ve bilgi akışını yöneten Sözcülük Birimi’nin merkez komuta üssünün başına geçirilecek.

ORDUDAN AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Hagari, görev yaptığı dönemde hem kamuoyunda hem orduda yüksek bir itibara sahipti.

Ancak bazı siyasi liderleri açıkça eleştirmesi nedeniyle ordudan ayrılmak zorunda kaldığı iddia ediliyordu.

IDF, İran’a karşı yürütülen operasyonla birlikte çok sayıda yedek personelin çağrıldığını ve Hagari’nin bu kapsamda tekrar göreve döndüğünü belirtti.