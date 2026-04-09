Cumhuriyet Gazetesi Logo
İsrail’in saldırılarına İran’dan yanıt hazırlığı

9.04.2026 02:14:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
İranlı üst düzey bir yetkili, İsrail’in Lübnan’daki saldırılarını ve ateşkes ihlalini gerekçe göstererek misilleme yapılacağını açıkladı. Fars Haber Ajansı ise Tahran’ın karşılık için hazırlık yaptığını duyurdu.

İranlı üst düzey bir yetkili, Al Jazeera’ye yaptığı açıklamada, İsrail’in Lübnan’daki saldırılarına ve ateşkes ihlaline karşılık verileceğini söyledi.

İsmi açıklanmayan yetkili, “Lübnan’da işlenen suç ve ateşkesin ihlali karşısında İsrail’i cezalandıracağız” ifadelerini kullandı.

Ateşkesin bölgeyi kapsadığını savunan yetkili, “İsrail’in anlaşmaları ihlal ettiği biliniyor ve ancak güç kullanılarak caydırılabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Fars Haber Ajansı ise askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran’ın İsrail’in ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle karşılık hazırlığında olduğunu duyurdu.

İlgili Konular: #israil #İran