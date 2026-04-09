İsrail’in saldırılarına İran’dan yanıt hazırlığı

İranlı üst düzey bir yetkili, Al Jazeera’ye yaptığı açıklamada, İsrail’in Lübnan’daki saldırılarına ve ateşkes ihlaline karşılık verileceğini söyledi.

İsmi açıklanmayan yetkili, “Lübnan’da işlenen suç ve ateşkesin ihlali karşısında İsrail’i cezalandıracağız” ifadelerini kullandı.

Ateşkesin bölgeyi kapsadığını savunan yetkili, “İsrail’in anlaşmaları ihlal ettiği biliniyor ve ancak güç kullanılarak caydırılabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Fars Haber Ajansı ise askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran’ın İsrail’in ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle karşılık hazırlığında olduğunu duyurdu.