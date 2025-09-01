İsrail’in yeni hedefi: Gazze Tugayı Komutanı İzzeddin el-Haddad

İsrail ordusu (IDF) ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet, Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin cumartesi günü düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından, yeni öncelikli hedefin Gazze kenti Tugayı Komutanı İzzeddin el-Haddad olduğunu açıkladı.

Haddad, 7 Ekim saldırılarının planlanmasında ve yürütülmesinde rol almakla suçlanıyor.

İsrail güvenlik kaynaklarına göre, Haddad’ın yanı sıra yurt dışındaki bazı üst düzey Hamas yetkilileri de hedef listesine dahil edildi.

Ancak bu isimlere yönelik olası suikast operasyonlarının Mossad’ın yetki alanına girdiği, son kararın ise siyasi makamların onayına bağlı olduğu belirtildi.

Ubeyde'nin, sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi etkisi nedeniyle de İsrail için öncelikli bir hedef olduğu belirtildi.

“HAMAS'IN YÜZÜ” ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze’de “Hamas’ın yüzü” olarak bilinen Ubeyde, örgütün en önemli sözcüsüydü.

İsrailli yetkililer, Ubeyde’nin özellikle Hamas’ın “aç bırakma kampanyasının” öncüsü olduğunu ve bunun İsrail’e uluslararası alanda ciddi diplomatik zarar verdiğini öne sürdü.

IDF, Şin-Bet ve Askeri İstihbarat’ın uzun süredir Ubeyde’nin yerini tespit etmek için çalıştığını aktardı. Cumartesi akşamı düzenlenen operasyonun, Şin-Bet tarafından sağlanan istihbarat sayesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonu, Şin-Bet’in vekil başkanı David Zini, merkez İsrail’deki özel bir operasyon merkezinden yönetti.

Bir güvenlik yetkilisi, “Eğer bulunduğu bina tespit ettiğimiz gibiyse, oradan sağ çıkması mümkün değildi. Saldırı nokta atışıyla yapıldı, binadaki hiç kimsenin hayatta kalamayacağı bir saldırıydı” dedi.