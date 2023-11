İsrail 'insani ara' sürerken Gazze’de 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail, Gazze Şeridi’nde insani aranın sürmesine rağmen Filistinlileri öldürmeye devam ediyor.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nde insani arayı ihlal ettiği ve İsrail askerlerine tehdit oluşturduğu bahanesiyle 3 Filistinliyi öldürdü.

The operational pause will continue in light of the mediators' efforts to continue the process of releasing the hostages and subject to the terms of the framework.