İsrail 'insani ara' sürerken Gazze’de 3 Filistinliyi öldürdü
İsrail askerleri, insani araya rağmen Gazze Şeridi’nde 3 Filistinliyi öldürdü.
İsrail, Gazze Şeridi’nde insani aranın sürmesine rağmen Filistinlileri öldürmeye devam ediyor.
İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nde insani arayı ihlal ettiği ve İsrail askerlerine tehdit oluşturduğu bahanesiyle 3 Filistinliyi öldürdü.
The operational pause will continue in light of the mediators' efforts to continue the process of releasing the hostages and subject to the terms of the framework.— Israel Defense Forces (@IDF) November 30, 2023
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, "Birlikler her türlü tehdide karşı operasyonlarına devam edecek" dedi.
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