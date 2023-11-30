İsrail 'insani ara' sürerken Gazze’de 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, insani araya rağmen Gazze Şeridi’nde 3 Filistinliyi öldürdü.

İHA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 09:39
İsrail 'insani ara' sürerken Gazze’de 3 Filistinliyi öldürdü
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İsrail, Gazze Şeridi’nde insani aranın sürmesine rağmen Filistinlileri öldürmeye devam ediyor.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nde insani arayı ihlal ettiği ve İsrail askerlerine tehdit oluşturduğu bahanesiyle 3 Filistinliyi öldürdü.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, "Birlikler her türlü tehdide karşı operasyonlarına devam edecek" dedi.


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