İsrail 'insani ara' sürerken Gazze’de 3 Filistinliyi öldürdü

Yayınlanma: 30.11.2023 - 09:39

Güncelleme: 30.11.2023 - 09:39

İsrail, Gazze Şeridi’nde insani aranın sürmesine rağmen Filistinlileri öldürmeye devam ediyor.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nde insani arayı ihlal ettiği ve İsrail askerlerine tehdit oluşturduğu bahanesiyle 3 Filistinliyi öldürdü.

The operational pause will continue in light of the mediators' efforts to continue the process of releasing the hostages and subject to the terms of the framework. — Israel Defense Forces (@IDF) November 30, 2023

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, "Birlikler her türlü tehdide karşı operasyonlarına devam edecek" dedi.