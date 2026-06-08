İsrail-İran gerilimi büyüyor: Hayfa’ya füze, Tahran’da patlama sesleri

İran'ın başkenti Tahran'da güçlü bir patlama sesi duyuldu.
İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırıların sürdüğü bir dönemde yaşanan olayın ardından kentte hava savunma sistemlerinin devreye alındığı bildirildi.
İran'a yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı, duyulan seslerin bir kısmının Tahran'da hava savunma sistemlerinin aktif hale getirilmesinden kaynaklandığını aktardı.
İsrail ordusu, İran’daki hava savunma sistemlerine yönelik “kapsamlı” bir hava saldırısı dalgasının tamamlandığını açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, gece saatlerinde başlayan saldırılara onlarca savaş uçağının katıldığı belirtildi.
Açıklamada, İran’daki “stratejik savunma sistemlerinin” hedef alındığı kaydedildi.
İsrail ordusu, İran yönetiminin son savaşta zarar gören tespit ve savunma kapasitesini yeniden kurmaya çalıştığını öne sürdü.
Açıklamada, “Roaring Lion Operasyonu sırasında zayıflatılan tespit ve savunma kabiliyetlerini yeniden tesis etmek amacıyla İran’ın birçok bölgesine savunma sistemleri konuşlandırıldı” denildi.
İsrail ordusu, son saldırılarla bu sistemlerin imha edildiğini savundu.
İRAN'DAN MİSİLLEME
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan bir petrokimya tesisine füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.
İran merkezli Tasnim haber ajansına göre Devrim Muhafızları, saldırının İsrail’in İran’ın güneybatısındaki Mahşehr Petrokimya Tesisi’ni hedef almasına karşılık gerçekleştirildiğini duyurdu.
Açıklamada, İsrail’in “tehlikeli bir oyun” başlattığı belirtilerek bölgede askeri olmayan hedeflere ve enerji tesislerine yönelik yeni saldırıların küresel ekonomi açısından sonuçları olacağı uyarısı yapıldı.