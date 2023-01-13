Filistin'den AB'ye çağrı: Baskınlara karşı İsrail'e baskı yapın

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 08:08

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 08:09

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde İsveçli parlamenter heyeti kabul etti.

Görüşmede Filistin sahasındaki son gelişmeler hakkında bilgi veren Iştiyye, özellikle de İsrail'in günlük olarak Filistin'in işgal altındaki farklı bölgelerine yaptığı baskınlarda yaşanan can kayıpları ve gözaltı uygulamaları ile Filistinlilere ait topraklara el koyulması hakkında konuştu.

İsveç'in Filistin devletini tanımasının önemine dikkati çeken Iştiyye, diğer AB ülkelerinin de aynı şekilde Filistin'in haklı davasının yanında durması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in imzaladığı anlaşmalara bağlı kalmadığını ve Filistinlilere karşı ırkçılığın "en barbar uygulamalarına" başvurmaktan geri durmadığını belirten Iştiyye, ülkesindeki ekonomik durumun oldukça kötüleştiğine işaret etti.

AB'nin yasadışı Yahudi yerleşim birimleri ve ürünlerini yaptırım listesine almasını isteyen Iştiyye, ayrıca AB vatandaşı Yahudi yerleşimciler hakkında da bazı adımlar atması çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Kudüs kenti de dahil Filistin'in tüm bölgelerinde seçim yapmasına izin verilmesi için destek talebinde bulunan Iştiyye, AB'den Filistinlilere karşı günlük baskınlar başta olmak üzere iki devletli çözümü bitirmeye yönelik uygulamaların durdurulması için İsrail'e baskı yapmasını istedi.