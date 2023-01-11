Büyükelçi Torunlar'ın güven mektubu sunduğu Herzog: Erdoğan'ı İsrail'i ziyaret etmeye davet ediyorum

Yayınlanma: 11.01.2023 - 16:01

Güncelleme: 11.01.2023 - 16:01

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından Batı Kudüs’teki İsrail Cumhurbaşkanlığı rezidansında düzenlenen törenle kabul edildi.

İstiklal Marşı'nın okunduğu tören sonrasında Torunlar, Herzog’a güven mektubunu sundu. Ardından Cumhurbaşkanı Herzog ve Büyükelçi Torunlar ortak basın açıklaması yaptı.

Türkçe "İsrail’e hoş geldiniz" diyerek konuşmasına başlayan Herzog, "Bugün Türkiye ile ilişkilerimizin güçlenmesi ve dostluğumuzun derinleşmesi yolunda önemli bir adım daha atarak bir dönüm noktasına ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Herzog, iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi sürecindeki ilk önemli adımın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara’ya davet edilmesi olduğunu vurguladı.

Ankara ziyaretinde İsrail bayrağını görmenin ve İsrail milli marşının okunmasının kendisini duygulandırdığını söyleyen Herzog, "Sayın Erdoğan ve ben İsrail ve Türkiye ilişkilerindeki ilerlemeleri memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I İSRAİL'İ ZİYARET ETMEYE DAVET EDİYORUM"

"Benim gibi İsrail devletinin de Türkiye ile tarihi ilişkilerimize büyük önem verdiği bir sır değil" diye konuşan Herzog, bu ilişkilerin, turizm, akademi, kültür, enerji ve diğer alanlarda geliştirilmesinin iki ülke halkına ve bölgeye iyilik getireceğini kaydetti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile Türkiye arasındaki ortaklığın önemini geçen yıl benimle ve kamuoyuna yaptığı konuşmalarda vurguladı. Ben de İsrail Cumhurbaşkanı olarak bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Ülkelerimiz arasındaki bağların ve işbirliğinin derinleşmesine katkı sağlayacağından emin olduğum için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'i ziyaret etmeye davet ediyorum."

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ

Türkiye ve İsrail, karşılıklı ilişkileri geliştirmek için 2022 boyunca birçok adım atmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Mart 2022’deki Ankara ziyaretini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mayısta İsrail'i ziyareti izlemişti. Dönemin İsrail Başbakanı Yair Lapid de haziranda Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Türkiye ve İsrail, 17 Ağustos 2022’de diplomatik ilişkileri en üst seviyeye çıkarma ve karşılıklı büyükelçi atama kararı almıştı.