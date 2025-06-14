İsrail, İran'ın batısındaki Kirmanşah ve Hamedan'ı hedef aldı: 2 polis memuru öldü!

İsrail’in dünkü saldırısının ardından başlayan çatışmalarda
İran ve İsrail karşılıklı askeri operasyonlara devam ederken İran merkezli
Tasnim Haber Ajansı, İsrail’in bugün nüfus yoğunluğu İranlı Kürtlerden oluşan
batıdaki Kirmanşah eyaletindeki İmam Hasan askeri üssünü hedef aldığını
doğruladı.
Habere göre, üste birden fazla patlama meydana geldi ve
saldırının ardından bölgeyi yoğun bir duman tabakası kapladı.
İsrail Ordusu Radyosu’nun öğleden sonra aktardığı bilgilere
göre, İran’ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde de yeni bir İsrail hava
saldırısı dalgası gerçekleşti.
İran devlet medyası Mehr Haber Ajansı, saldırının Tebriz
Rafinerisi yakınlarında meydana geldiğini limitli hasara neden olduğunu ve
bölgede duman yükseldiğini aktarmıştı.
2 POLİS MEMURU ÖLDÜ
İranlı yetkililere göre, İsrail’in İran’ın batısını hedef aldığır insansız hava aracı (İHA) saldırısında iki İranlı polis memuru hayatını kaybetti.
Hamedan eyaletinde gerçekleşen saldırıda, Asadabad kentinin kamu
güvenliği polisinden sorumlu komiseri Binbaşı Habibollah Akbaryan ve İkinci Teğmen
Amirhossein Seifi yaşamını yitirdi.