İsrail, İran’ın doğalgaz kalbini vurdu

İsrailli bir yetkili, İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran’ın güneyindeki doğalgaz altyapısını hedef aldığını açıkladı.

Yetkiliye göre saldırılarda, Buşehr eyaletinde bulunan ve İran’ın en büyük gaz işleme tesisi olarak gösterilen merkez vuruldu.

İran devlet televizyonu da saldırıyı doğrulayıp, Asaluye’deki Güney Pars Özel Ekonomik Enerji Bölgesi’nde bulunan gaz tesislerinin “Amerikan-Siyonist düşman” tarafından ateşlenen füzelerle hedef alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, saldırının ardından çıkan yangını kontrol altına almak için bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Hedef alındığı belirtilen Güney Pars bölgesi, İran’ın enerji üretimi açısından en kritik merkezleri arasında yer alıyor.

İran'ın doğalgaz üretiminin ve ihracatının kalbi, Katar ile paylaşılan ve dünyanın en büyük doğalgaz sahası olan Güney Pars sahasıdır.

Basra Körfezi'nde bulunan bu devasa saha, ülkenin toplam kanıtlanmış doğalgaz rezervlerinin ve üretiminin yüzde 16'sından fazlasını sağlayan en kritik enerji merkezidir.

Söz konusu tesisler, ülkenin doğalgaz işleme ve sevkiyat kapasitesinde önemli bir rol üstleniyor.

Saldırının yol açtığı hasarın boyutuna ilişkin ise henüz resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.