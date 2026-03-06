İsrail jetleri Lübnan semalarında: Keşif uçuşları sürüyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.03.2026 13:36:00
Dış Haberler Servisi
Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının Sur ve Bint Cbeyl bölgelerindeki köyler üzerinde keşif uçuşları gerçekleştirdiğini bildirdi. İsrail ordusunun aynı gün Beyrut’un güney banliyölerindeki bazı hedeflere yönelik saldırılarını da sürdürdüğü aktarıldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının Lübnan’ın güneyindeki bazı bölgelerinde keşif uçuşları gerçekleştirdiğini duyurdu.

Haberde, uçuşların özellikle Sur ve Bint Cbeyl ilçelerine bağlı köylerin üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Lübnan’ın güneyinde İsrail’e ait savaş uçaklarının yeni hava saldırıları düzenlediği bildirildi. 

Saldırıların Marvaniye ve Yahmar el-Şakif kasabaları yakınlarında gerçekleştiği aktarıldı.

Son saldırıların, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki hedeflere yönelik hava operasyonlarını sürdürdüğünü gösterdiği belirtiliyor.

