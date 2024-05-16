İsrail kapıları kapattı, ABD denizden yol açtı: İnsani yardım sevkiyatları başlıyor

Yayınlanma: 16.05.2024 - 13:22

Güncelleme: 16.05.2024 - 13:22

İsrail'in Refah sınır kapısını ele geçirmesi nedeniyle, kıtlık yaşanan Gazze’ye yardım ulaştırmak için ABD Başkanı Joe Biden’ın iki ay önce inşa edileceğini açıkladığı yüzer iskele tamamlandı.

KARMAŞIK BİR LOJİSTİK ZİNCİRİ

Lojistik, hava koşulları ve güvenlik sorunlarıyla dolu olan deniz yolu, Gazze Şeridi'ne ulaşan yardım miktarını arttırmak için tasarlandı, ancak yardım kuruluşları bu görüşte değil.

Yeni deniz rotası kapsamında insani yardımlar;

• Önce, Güney Kıbrıs'ta, Larnaka limanındaki kontrolden sonra gemilere yüklenecek.

• Kargo gemileriyle yaklaşık 320 kilometre güneydeki Gazze kıyısında inşa edilen büyük yüzer iskeleye götürülecek.

• Burada yardım paletleri, küçük askeri botlara aktarılıp kıyıya taşınacak.

• Tekneler dolusu yardım kolisi, İsrailliler tarafından inşa edilen bir liman tesisinde depolanacak

• Daha sonra, uluslararası yardım grupları tarafından kamyonlarla Filistin halkına dağıtılacak.

İSRAİL GÜÇLERİ 'GÜVENLİĞİ' SAĞLAYACAK

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, "İnsani yardım taşıyan kamyonların önümüzdeki günlerde karaya çıkmaya başlaması bekleniyor. Birleşmiş Milletler yardımları teslim alacak ve Gazze'ye dağıtımını koordine edecek" açıklaması yaptı.

Hangi BM kuruluşunun sürece dahil olacağı henüz belli olmadı.

Kıyıdaki güvenlikten İsrail güçleri, Doğu Akdeniz'de güvenlikten ABD Donanması sorumlu olacak.

HAMAS TEHDİT ETTİ

Pentagon yetkilileri, Gazze'deki çatışmaların yardım dağıtım bölgesini tehdit etmediğini söyledi ancak bölge, henüz inşaat sırasında havan topu ateşine hedef oldu. Hamas Gazze sahillerini "işgal eden" yabancı güçleri hedef almakla tehdit etti.

‘VAR OLMAYAN BİR SORUNA ÇÖZÜM’

İngiltere merkezli insani yardım kuruluşu Oxfam’ın müdür yardımcısı Scott Paul, İsrail’in izin vermesi halinde kara geçişlerinin ihtiyaç duyulan tüm yardımı getirebileceğini ancak ABD tarafından inşa edilen iskelenin ”var olmayan bir soruna çözüm olduğunu" söyledi.

BM ve diğer yardım kuruluşları, İsrail'in Refah'a saldırmasının insani yardım zincirini sekteye uğratacağını belirterek sivil kayıplarda ciddi bir artış yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu.